Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер

Новости спорта: Хавбек Гремио и национальной команды Бразилии Эвертон может оказаться в донецком Шахтере.

Хавбек Гремио и национальной команды Бразилии Эвертон может оказаться в донецком Шахтере или английском Манчестер Сити.

"Бессметрные трехцветные" не хотят продавать 23-летнего футболиста после впечатляющего выступления на Копа Америки в составе сборной, несмотря на предложения со стороны "горняков" и "горожан", утверждает журналист Фарид Германо, ссылаясь на президента Гремио.

"Эвертон будет играть за Гремио в Кубке Бразилии. Президент заявил, что они уже отклонили предложения Шахтера и Ман Сити. В клубе хотят оставить игрока у себя после того, как засветился на Копе", - отметил Германо.

Напомним, что Эвертон выиграл Золотую бутсу Кубка Америки, отметившись трижды в ворота противников.