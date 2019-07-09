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Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер

Лучший бомбардир Копа Америки может перейти в Шахтер
10:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хавбек Гремио и национальной команды Бразилии Эвертон может оказаться в донецком Шахтере.

Хавбек Гремио и национальной команды Бразилии Эвертон может оказаться в донецком Шахтере или английском Манчестер Сити.

"Бессметрные трехцветные" не хотят продавать 23-летнего футболиста после впечатляющего выступления на Копа Америки в составе сборной, несмотря на предложения со стороны "горняков" и "горожан", утверждает журналист Фарид Германо, ссылаясь на президента Гремио.

"Эвертон будет играть за Гремио в Кубке Бразилии. Президент заявил, что они уже отклонили предложения Шахтера и Ман Сити. В клубе хотят оставить игрока у себя после того, как засветился на Копе", - отметил Германо.

Напомним, что Эвертон выиграл Золотую бутсу Кубка Америки, отметившись трижды в ворота противников.

 

 

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ФК Шахтер, Сборная Бразилии, Футбол, ФК Гремио, Новости футбола, Эвертон.
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