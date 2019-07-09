Трансфер Неймара в Барселону: новые условия ПСЖ

Новости спорта: ПСЖ может получить защитника Барселоны Самюэля Умтити в скором времени.

ПСЖ может получить защитника Барселоны Самюэля Умтити в скором времени.

По информации Le10, именно француза ПСЖ не против получить как часть сделки с Барселоной по Неймару.

Согласно условиям, выдвинутым парижанами, они готовы отпустить Неймара в каталонский клуб за 130-150 миллионов и двух игроков взамен.

При этом в Барселоне предпочли бы включить в сделку Фелипе Коутинью, Усмана Дембеле или Ивана Ракитича. В случае, если клуб покинет Умтити, то у "сине-гранатовых" останется только три центральных защитника - Жерар Пике, Клеман Лангле и Жан-Клер Тодибо.

Ранее спортивный директор ПСЖ заявил, что клуб не получал предложений по Неймару, за исключением поверхностных контактов с Барселоной.