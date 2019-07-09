Олимпик подал иск в Лозанну на комитет УАФ

Новости спорта: Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на комитет Украинской ассоциации футбола.

Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает FootballHub.

Речь идет о комитете по этике и честной игре, который возглавляет Франческо Баранка. Донецкий клуб намерен доказать, что комитет занимался фальсификацией доказательств об участии его молодежной и юношеской команд в договорных матчах.

Ранее о намерении обратиться в CAS открыто заявлял президент Олимпика Владислав Гельзин. Баранка ответил, что положительно примет новости об обращении клуба в Лозанну и обратит внимание местного суда на причастность клуба к играм с фиксированным результатом.

Согласно регламенту чемпионата, Олимпик мог быть недопущен к следующему сезону украинской Премьер-лиги из-за дисквалификации команд U-21 и U-19. Но после поддержки со стороны остальных 11 клубов УПЛ аттестат олимпийцам выдали.

При этом клуб могут обязать финансировать соответствующие команды другого украинского клуба.

По итогам прошлого сезона Олимпик занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. С нового сезона команду возглавит бразилец Жулио Сезар, известный по выступлениям за Реал и Милан.