Реал завтра проведет презентацию Милитао

Новости спорта: За его трансфер в Мадриде выложили порядка 50 миллионов евро.

Завтра, 10 июля, Реал проведет презентацию защитника Эдера Милитао, сообщает официальный сайт клуба.

О подписании бразильца из Порту стало известно в марте, когда соответствующую новость разместил сайт Сливочных.

Точная стоимость трансфера не называлась, но в испанских СМИ фигурировала сумма в 50 миллионов евро, а речь шла о 6-летнем контракте.

Летом прошлого года Порту заплатили Сан-Паулу за трансфер футболиста 7 миллионов евро. В течение первого сезона в Европе Эдер отыграл за португальский клуб 47 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 4 результативных передачи.

Таким образом, Галактикос анонсируют уже четвертого новичка текущим летом: ранее в Мадрид перебрались форвард Айнтрахта Лука Йович, полузащитник Челси Эден Азар и защитник Лиона Ферлан Менди.

По итогам прошлого сезона команда Зинедина Зидана финишировала на третьем месте в турнирной таблице Примеры. Из Лиги чемпионов еще под руководством Сантьяго Солари столичный гранд вылетел на этапе 1/8 финала от Аякса.