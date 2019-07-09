Новости спорта: Лунин прошел медобследование с Реалом

Вратарь Андрей Лунин прошел медобследование с Реалом накануне отправления в предсезонный тур по Северной Америке. В своем Инстаграме украинский голкипер поделился фото, на котором он выполняет физические упражнения в ходе медосмотра.

Напомним, что на прошлой неделе Лунин был включен главным тренером Реала Зинедином Зиданом в заявку команды для подготовки к будущему сезону.

Реал сегодня должен отправится в предсезонный тур по Северной Америке, где в рамках Международного кубка чемпионов проведет матчи против Баварии, Арсенала и Атлетико.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра.

В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Реал завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата, а из Лиги чемпионов вылетел на этапе 1/8 финала от Аякса.