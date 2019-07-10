Дентиньо начал тренировки в общей группе Шахтера (Видео)

Новости спорта: Бразилец восстанавливался после повреждения.

9 июля в рамках восстановления после контрольных матчей с “Пролетером” (3:0) и “Вольфсбергером (2:0) футболисты донецкого клуба “Шахтер” провели утреннюю тренировку.

Поле было разделено на четыре локации, где занимались разные группы футболистов: одна играла 3 на 3 в маленькие ворота, вторая в таком же составе, но с голкиперами - на большие, третья играла в тенисбол, а четвертая проводила эстафету с мячами. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

Все упражнения были соревновательными, что не только дало подопечным Луиша Каштру физическую нагрузку, но и стало психологической разрядкой после напряженной работы на вчерашних поединках.

К тренировкам в общей группе приступил Дентиньо. Бразилец восстанавливался после повреждения, работал по индивидуальной программе и вот сейчас начал тренироваться вместе с командой.

Видеорепортаж о дне восстановления:

Вечером “оранжево-черных” ждет теоретическое занятие с разбором вчерашних матчей, а на 10 июля запланированы две тренировочные сессии.