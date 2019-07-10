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Днепр-1 переиграл Олимпик

Днепр-1 переиграл Олимпик
05:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинские команды готовятся к сезону в УПЛ.

«Днепр-1» на своем стадионе провел контрольный матч против «Олимпика» и добыл победу 2:1 благодаря голам Логинова и Супряги. В составе гостей отметился Пасич.

Днепр-1 - Олимпик 2:1

Голы: Логинов, 12, Супряга, 30 - Г.Пасич, 16

Днепр-1: Клищук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Кобахидзе, Когут, Загальский, Назаренко, Супряга

2-й тайм: Юрчук, Шаповал, Сарапий, Сафронов (Вакулко, 77), Нагиев (Ярмолюк, 77), Батагов, Булеца, Снижко, Беляев, Чичиков, Кулиш

Олимпик: Кринский, Вантух, игрок на просмотре, Гришко, Ксенз, игрок на просмотре, Кравчук, Е.Пасич, Г.Пасич, игрок на просмотре, Тейшейра

2-й тайм: Альми, Цимбалюк, игрок на просмотре, Снурницин, игрок на просмотре, Климчук, Политыло, игрок на просмотре, Тейшейра и 2 игрока на просмотре

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ФК Олимпик, УПЛ, Новости спорта, ФК Днепр-1.
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