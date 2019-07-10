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Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда

Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
09:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 9 июля, состоялись первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Состоялись первые матчи противостояний первого квалификационного раунда.

Селтик Марьяна Шведа также проводил свой матч 9 июля, соперником был Сараево. Шотландский клуб без украинца пропустил первым, но впоследствии забил 3 гола и одержал уверенную выездную победу со счетом 3:1.

Астана Романа Григорчука принимала ЧФР Клуж. В первом тайме команды голов не забивали, а вот во второй половине встречи команда украинского наставника забила единственный гол в матче. Следовательно, победа Астаны со счетом 1:0, которая дает неплохие шансы на выход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, квалификация, первый раунд

Астана – ЧФР – 1:0

Гол: Постников, 68

Арарат-Армения – АИК – 2:1

Голы: Аветисян, 3 (пен), 45 – Обаси, 39

Удаление: Лундстром, 13 (АИК)

Нымме Калью – Шкендия – 0:1

Гол: Ибраими, 80 (пен)

ХИК – Торсхавн – 3:0

Голы: Лаппалайнен, 21, 66, О'Шонесси, 42

Удаление: Обилор, 31 (ХИК)

Сараево – Селтик – 1:3

Голы: Оремуш, 29 – Джонстон, 35, Эдуар, 51, Синклер, 85

Нью-Сейнтс – Фароникели – 2:2

Голы: Дрейпер, 49 (пен), Эдвардс, 77 – Жека, 89, Фазлию, 90+3

Судува – Црвена Звезда – 0:0

Дюделанж – Валлетта – 2:2

Голы: Беттаеб, 26 Штольц, 45+2 – Пакер, 64, Борг, 70

Первый квалификационный раунд – борьба 32-х команда за право продолжить продвижение по сетке Лиги чемпионов. 16 победителей противостояний сыграют во втором раунде отбора, а 16 побежденных переместятся в квалификацию Лиги Европы ветки чемпионов.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Клуж, ФК Астана.
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