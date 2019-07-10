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Шальке повесил ценник на Коноплянку

Шальке повесил ценник на Коноплянку
11:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Немецкий Шальке хочет €10 миллионов за Евгения Коноплянку.

Немецкий «Шальке» намерен выручить за 29-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку €10 миллионов.

Несмотря на высокую цену, в трансфере футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предложил за Коноплянку €3 миллиона.

Хавбек выступает за «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.

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ФК Шальке 04, УПЛ, Новости спорта, Евгений Коноплянка.
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