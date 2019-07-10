Шальке повесил ценник на Коноплянку

Новости спорта: Немецкий Шальке хочет €10 миллионов за Евгения Коноплянку.

Немецкий «Шальке» намерен выручить за 29-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку €10 миллионов.

Несмотря на высокую цену, в трансфере футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Фенербахче» предложил за Коноплянку €3 миллиона.

Хавбек выступает за «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.