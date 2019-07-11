Шапаренко: Нужно подтянуть реализацию, чтобы в играх использовали свои моменты

Новости спорта: Полузащитник «Динамо» подвел итоги товарищеского поединка с «Цирлем» (5:0).

20-летний полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о товарищеском матче с «Цирлем» (5:0), работе на сборе в Австрии и подготовке к новому сезону.

- Николай, матч с «Цирлем» — четвертый на сборе в Австрии. Расскажи об игре.

- Был тренировочный матч, в котором мы старались воплотить тактические наработки, позиционную игру и реализацию моментов. Эта игра была направлена на тактическую подготовку, усвоить то, что мы наработали на тренировках и подтянуть реализацию, чтобы в играх мы использовали свои моменты.

- Относительно моментов, по игре вы могли и больше десяти голов забить. Чего не хватило?

- Работаем над реализацией, хромает немного. Но я думаю, к концу сборов подтянем этот компонент.

- Расскажи о своем голе.

- Выбежали в контратаку, взял на себя игру, хотел отдать пас на Русина, но защитник догадался, что я это хочу сделать. Так получилось, что я проскочил между игроками.

- Кстати, сегодня в двух таймах играли по разным схемам - в первом тайме был один нападающий, во втором уже два. Какие особенности в такой игре?

- Это решение тренерского штаба, чтобы играли в два нападающих. Поэтому, это больше к ним вопрос, а не ко мне.

- А как построена коммуникация с двумя нападающими?

- Это дает больше прессинга, немного легче центральным полузащитникам обороняться. Силы больше на прессинг уходят.

- 10 июля — выходной и остается четыре дня до возвращения в Киев. Как ощущения от последней фазы сбора?

- Есть фон усталости, но сборы для этого и проходят. Нормально себя чувствуем и готовимся к концу сбора.