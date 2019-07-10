Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме

Новости спорта: Украинский вингер английского клуба будет выступать под №7.

29-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко получил новый игровой номер в английской команде. В будущем сезоне Ярмоленко будет выступать под №7. Ранее Андрей играл под №20.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» минувшим летом из «Боруссии» Дортмунд. Всего за «молотобойцев» Андрей провел 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча. Вторую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.

Под №7 Ярмоленко защищает цвета сборной Украины. В киевском «Динамо» вингер играл под №10, в «Боруссии» Дортмунд — под №9.