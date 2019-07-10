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Украинский форвард Кулач будет выступать в чемпионате Венгрии

Украинский форвард Кулач будет выступать в чемпионате Венгрии
14:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский футболист будет защищать цвета венгерского клуба на правах аренды.

26-летний украинский форвард Владислав Кулач, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», перешел в венгерский «Гонвед» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца будущего сезона.

«Нападающий Владислав Кулач следующий сезон проведет в «Гонведе» на правах аренды. Думаю, что для Влада нужен новый вызов в карьере. «Гонвед» — это одна из лучших команд Венгрии, клуб будет бороться за медали чемпионата, выступать в еврокубках. Желаю Кулачу показать все свои сильные качества. Удачи, ждем много забитых голов!», — написал в Instagram агент футболиста Вадим Шаблий.

Первую часть минувшего сезона Кулач защищал цвета «Ворсклы», за которую провел 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Вторую часть сезона Владислав провел в «Александрии», за которую не провел ни одного матча.

 
 
 
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The forward Vladyslav Kulach will spend the next season on loan at FC Honved Budapest. I think that Vlad needs a new career challenge. Honved is one of the best clubs in Hungary, will compete for the championship medals and play in European competitions. I wish @kulach100 to show all his strengths. Good luck, we look forward to your goals galore! Нападающий Владислав Кулач следующий сезон проведет в «Гонведе» на правах аренды. Думаю, что для Влада нужен новый вызов в карьере. «Гонвед» - это одна из лучших команд Венгрии, клуб будет бороться за медали чемпионата, выступать в Еврокубках. Желаю @kulach100 показать все свои сильные качества. Удачи, ждем много забитых голов! #prostarteam #prostarfootballagency

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €700 тысяч.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Ворскла, Владислав Кулач.
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