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Додо решил остаться в Шахтере

Додо решил остаться в Шахтере
18:10 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Бразильский защитник был близок к уходу из донецкого клуба.

Защитник сборной Бразилии U-20 и донецкого Шахтера Додо рассказал о том, как команда адаптируется к стилю игры нового главного тренера Луиша Каштру. Также 20-летний бразилец заявил, что хочет остаться в расположении "оранжево-черных" на следующий сезон.

"Подготовка проходит отлично. Мы много тренируемся, отдаем на занятиях все силы. Я чуть лучше знаком с требованиями и схемами Луиша Каштру, потому что выступал под его руководством в Витории Гимараэш. Там эта тактика использовалась, и мы хорошо себя показали. Сейчас тренер хочет обучить команду своему стилю игры. Учитывая, что в Шахтере футболисты высокого уровня, скоро все будет работать как часы.

Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд

Очень хочу остаться в клубе – это моя главная амбиция и цель. Много тружусь, чтобы проявить себя, выкладываюсь на сто процентов на тренировках и в товарищеских матчах, надеюсь, смогу помогать оранжево-черным в будущем. Я уже полтора года в Европе, чувствую, что во многом прибавил, вырос. Думаю, это будет прекрасный сезон – как для Шахтера, так и для меня", - сказал Додо.

Напомним, ранее Додо попал в сферу интересов бразильского Сантоса.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Додо.
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