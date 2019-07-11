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Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу

Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу
08:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лондонцы быстро нашли замену Арнаутовичу в Германии.

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьен Алле вскоре станет игроком Вест Хэм, которые уже согласовали его трансфер с немецким клубом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, Молотобойцы завершили сделку и заплатили за 25-летнего француза 40 миллионов евро.

Контракт нападающего с командой, в которой выступает украинец Андрей Ярмоленко, подписан до 2024 года.

Алле станет заменой в Вест Хэме австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в Шанхай СИПГ за 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Алле сыграл в 29 матчах и забил 15 голов при 9 результативных передачах в составе Айнтрахта. Вместе с франкфуртским клубом он выигрывал Кубок Германии.

Вест Хэм завершил прошлый сезон АПЛ на 10-м месте, заработав 52 очка.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Себастьен Алле.
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