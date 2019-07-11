Ибрагимович признан лучшим игроком в MLS в 2019 году

Новости спорта: Форвард Лос-Анджелес Гэлакси получил награду ESPYS от телеканала ABC, который ежегодно определяет лучшего футболиста МЛС.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси получил награду ESPYS от телеканала ABC, который ежегодно определяет лучшего футболиста МЛС. Об этом сообщает твиттер ESPN.

Шведский нападающий в борьбе за награду обошел Уэйна Руни (Ди Си Юнайтед), Аарона Лонга (Нью-Йорк Ред Булл) и Джозефа Мартинеса (Атланта Юнайтед).

За всю историю премии, он стал девятым представителем Лос-Анджелес Гэлакси, кто получил награду.

В 2018 году обладателем ESPYS стал нападающий Чикаго Файр Неманья Николич.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за клуб в МЛС, забив 13 голов команды и сделав 3 ассиста.

Впрочем, Лос-Анджелес Гэлакси находится лишь на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая еще одному клубу из Калифорнии — ФК Лос-Анджелес