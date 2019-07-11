Челси провел первый матч под руководством Лэмпарда

Новости спорта: Лондонский Челси в первом матче под руководством Франка Лампарда не сумел обыграть ирландский Богемианс.

Лондонский Челси в первом матче под руководством Франка Лампарда не сумел обыграть ирландский Богемианс — 1:1.

Эру Лампарда-тренера в лондонском клубе открыл гол бельгийца Миши Батшуайи, который отличился мячом уже на 8-й минуте встречи.

Ирландцы сравняли счет в самой концовке встречи — на 87-й минуте Моллой не позволил Лампарду начать руководить Челси с победы.

На посту главного тренера Челси Фрэнк Лампард сменил Маурицио Сарри, который этим летом возглавил Ювентус.

Лампард возглавил Дерби Каунти в конце мая 2018 года. В минувшем сезоне его подопечные почти выбрались в элитный английский дивизион из Чемпионшипа, но в финале плей-офф уступили Астон Вилле.

13 июля Челси проведет еще одну игру на сборе в Ирландии против местного Сент-Патрикс Атлетик.

Челси, в свою очередь, в минувшем розыгрыше АПЛ финишировал третьим, а также выиграл Лигу Европы, в финале разгромив соседей из Арсенала (4:1).