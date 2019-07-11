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Ярмоленко объяснил, почему сменил игровой номер в Вест Хэме

Ярмоленко объяснил, почему сменил игровой номер в Вест Хэме
17:00 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Украинский вингер Андрей Ярмоленко будет выступать за "молотобойцев" с седьмым номером на спине.

Вчера, 11 июля, официальный сайт лондонского "Вест Хэма" сообщил, что в новом сезоне 2019/20 украинский вингер Андрей Ярмоленко будет выступать за "молотобойцев" с седьмым номером на спине. До этого престижная цифра принадлежала Арнаутовичу – Марко переехал в Поднебесную, после чего она освободилась.

Сейчас же экс-динамовец прокомментировал смену двадцатого номера на седьмой пресс-службе клуба:

"Да, действительно – я поменял двадцатый номер на седьмой. Почему? Я выступаю с ним в национальной сборной Украины. Думаю, для меня это счастливая цифра. Верю, что она заставит меня хорошо играть в футболке "Вест Хэма". Наверное, я сейчас как новый трансфер для команды (смеется)".

Дебютировать с обновленным номером Ярмоленко сможет уже сегодня, 12 июля – лондонцы проведут спарринг против австрийского "Альтаха".

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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