Неймар уверен, что перейдет в Барселону

Новости спорта: Форвард уже проинформировал своих близких о грядущем переходе.

Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что он вернется в Барселону в текущее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

Источник утверждает, что бразильский форвард уже проинформировал своих близких о грядущем переходе в каталонский клуб. Неймар надеется, что стороны придут к соглашению о трансфере уже в ближайшее время.

При этом бразилец не желает критиковать руководство ПСЖ в прессе и планирует сохранить с клубом деловые отношения.

В сезоне-2018/2019 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар отправится в Барселону чтобы ускорить свой переход в клуб и найти дом.