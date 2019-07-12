Крузейро может быть оштрафован за задолженность перед Зарей

Новости спорта: "Крузейро" может потерять 6 очков в таблице чемпионата Бразилии.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение, что Конфедерации футбола Бразилии придется наказать клуб «Крузейро» потерей 6 очков в таблице чемпионата Бразилии. Однако решение не является окончательным, и потеря очков была обжалована.

Ситуация возникла из-за наличия у клуба долга в 1,5 миллиона евро украинскому клубу «Зоря» Луганск за подписание нападающего Виллиана Гомеса по кличке Бигоде, ныне выступающего за «Палмейрас». Виллиан защищал «Металлист», когда после сезона 2012/13 «Крузейро» договорился о его аренде. В то время миллиардер Сергей Курченко был президентом харьковского клуба, но он покинул страну после политического кризиса.

Задолженность должна оплачиваться тремя платежами по 500 тысяч евро, которые были согласованы в 2014 году. Несмотря на то, что платеж по логике должен быть произведен «Металлисту», экономические права на Виллиана были переданы «Заре», и теперь долг взимается именно в пользу луганского клуба.

«Крузейро» опубликовал официальное заявление по этому делу:

«Согласно официальному заявлению ФИФА, опубликованному вчера, «Крузейро» не рискует потерять очки в чемпионате Бразилии или в любых других соревнованиях. В ФИФА ведется судебное разбирательство «Зари» против «Крузейро» относительно передачи прав на футболиста Виллиана Гомеса. «Крузейро» проиграл дело в первой инстанции, но затем подал апелляцию, которая была принята FIFA и CAS – Спортивным арбитражным судом. Новое судебное разбирательство будет назначено в течение примерно 10 месяцев. По словам нашего международного юриста доктора Брено Танури, в случае нового поражения у клуба будет 90 дней, чтобы погасить долг. Нет никаких возможностей, чтобы дело дошло до потери очков».