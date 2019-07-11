Скачать
Четверг, 11.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Мата: МЮ - большой клуб, в Европе таких три или четыре

Мата: МЮ - большой клуб, в Европе таких три или четыре
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Испанец — о подписании нового контракта с "манкунианцами".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал продление контракта с клубом до 2021 года.

"Мы знаем, что в Европе есть три или четыре больших клуба, и Юнайтед — один из них. Несмотря на то, что это не лучший момент в нашей истории, такое чувство, что каждый день просыпаешься и чувствуешь себя красным дьяволом. Невероятно, поэтому я хотел продолжать чувствовать это".

"Я хотел остаться, я хотел продолжать прилагать все усилия, чтобы привести Юнайтед туда, где он должен находится. Я был здесь более пяти лет, и я понимаю, как удивительны болельщики у команды даже в трудные моменты", — сказал Мата MUTV.

Ранее про свои эмоции после подписания нового соглашения с "манкунианцами" рассказал нападающий Маркус Рашфорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хуан Мата, Футбол, Трансферы, МЮ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Серена Уильямс и Энди Маррей завершили выступления на Уимблдоне
02 В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
03 Похищенную собаку Старриджа нашли
04 Названа стоимость билетов на первый домашний матч Зари в Лиге Европы
05 Новичку Реала стало плохо во время презентации (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь