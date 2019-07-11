Мата: МЮ - большой клуб, в Европе таких три или четыре

Новости спорта: Испанец — о подписании нового контракта с "манкунианцами".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал продление контракта с клубом до 2021 года.

"Мы знаем, что в Европе есть три или четыре больших клуба, и Юнайтед — один из них. Несмотря на то, что это не лучший момент в нашей истории, такое чувство, что каждый день просыпаешься и чувствуешь себя красным дьяволом. Невероятно, поэтому я хотел продолжать чувствовать это".

"Я хотел остаться, я хотел продолжать прилагать все усилия, чтобы привести Юнайтед туда, где он должен находится. Я был здесь более пяти лет, и я понимаю, как удивительны болельщики у команды даже в трудные моменты", — сказал Мата MUTV.

Ранее про свои эмоции после подписания нового соглашения с "манкунианцами" рассказал нападающий Маркус Рашфорд.