Фонсека повздорил со своим помощником на тренировке Ромы

Новости спорта: Португалец отчитал Леаля в присутствии других тренеров.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека повздорил со своим ассисентом Тиагу Леалем. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, наставник "волков" поругался с помощником незадолго до начала тренировки команды. Фонсека несколько раз повысил голос на своего коллегу, а затем отчитал его в присутствии других тренеров Ромы.

Португалец был настолько зол на ассистента, что представителю тренерского штаба Нуну Кампушу пришлось лично успокаивать наставника и отводить его от Леаля. В итоге помощник Фонсеки покинул пределы поля и занял место возле бровки.

Напомним, Фонсека возглавил "волков" 11 июня. Португальский специалист уже обозначил цели Ромы на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в новом клубе Фонсеки произошел скандал - один из игроков Ромы не явился на предсезонный сбор.