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Наполи и Валенсия готовят грандиозный обмен футболистами

Наполи и Валенсия готовят грандиозный обмен футболистами
01:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Наполи Аркадиуш Милик может быть обменян на нападающего Валенсии Родриго

Форвард Наполи Аркадиуш Милик может быть обменян на нападающего Валенсии Родриго, сообщает Superdeporte со ссылкой на Gazzetto dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы нацелены на подписание форварда сборной Испании этим летом. Они предложили Валенсии обмен, а в качестве альтернативы рассматривают вариант трансфера Родриго за 50 миллионов евро + бонусы.

Родриго в прошлом сезоне был одним из лидеров Валенсии — он отыграл 45 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 9 ассистов. Игра испанца помогла Валенсии финишировать 4-й в Ла Лиге, что позволило получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Аркадиуш Мишик отыграл за Наполи в прошлом сезоне 47 поединков во всех турнирах — на счету поляка 20 точных ударов.

В это межсезонье Наполи уже оформил трансфер защитника Ромы Костаса Маноласа. Также клуб ведет переговоры с Реалом о переходе полузащитника Хамеса Родригеса.

Команда Карло Анчелотти заняла 2-е место в Серии А в прошлом сезоне, что позволило ей получить путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

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ФК Валенсия, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Родриго, Аркадиуш Милик.
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