В Ювентусе рассказали, сколько готовы заплатить за Де Лигта

Новости спорта: Туринцы не намерены отступать от идеи приобретения голландца.

Голландский защитник Аякса Маттейс Де Лигт по-прежнему является одной из главных трансферных целей Ювентуса, которые готовы заплатить за футболиста уже 67 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.

Увеличение предложения связано с нежеланием Аякса дешево распрощаться с юным талантом. Ранее амстердамцы уже отклоняли меньшие предложения туринцев.

Ювентус надеется еще до выходных согласовать с Аяксом сделку, ранее уже сообщалось о договоренности с самим игроком.

Де Лигтом интересовались многие клубы Европы, включая Барселону, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Барселона долгое время считалась фаворитом на подписание защитника Аякса, однако переговоры между клубами и представителями футболиста так и не увенчались успехом.

В минувшем сезоне Де Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ювентус в прошлом сезоне завоевал очередное Скудетто, но потерпел неудачи в Кубке Италии и Лиге чемпионов.