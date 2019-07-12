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В Ювентусе рассказали, сколько готовы заплатить за Де Лигта

В Ювентусе рассказали, сколько готовы заплатить за Де Лигта
02:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Туринцы не намерены отступать от идеи приобретения голландца.

Голландский защитник Аякса Маттейс Де Лигт по-прежнему является одной из главных трансферных целей Ювентуса, которые готовы заплатить за футболиста уже 67 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.

Увеличение предложения связано с нежеланием Аякса дешево распрощаться с юным талантом. Ранее амстердамцы уже отклоняли меньшие предложения туринцев.

Ювентус надеется еще до выходных согласовать с Аяксом сделку, ранее уже сообщалось о договоренности с самим игроком.

Де Лигтом интересовались многие клубы Европы, включая Барселону, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Барселона долгое время считалась фаворитом на подписание защитника Аякса, однако переговоры между клубами и представителями футболиста так и не увенчались успехом.

В минувшем сезоне Де Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ювентус в прошлом сезоне завоевал очередное Скудетто, но потерпел неудачи в Кубке Италии и Лиге чемпионов.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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