Флуминенсе хочет заполучить бразильского легионера Шахтера

Новости спорта: Футболист проводит мало время на поле в УПЛ.

Бразильский вингер донецкого Шахтера Веллингтон Нем может вернуться в Бразилию. На него претендует Флуминенсе. Об этом сообщает O Globo.

"Флуминенсе желает видеть в своих рядах Веллингтона Нема. "Трехцветные" хотят арендовать вингера на один сезон.

Руководство Шахтера хочет получить деньги за футболиста, поэтому не собирается отдавать его в аренду.

Однако, переговоры еще продолжаются. Боссы Флуминенсе обдумывают сумму, которые готовы предложить за 27-летнего бразильца", - сообщает источник.

Контракт Веллингтона Нема с Шахтером истекает летом 2020 года. В минувшем сезоне вингер провел за Шахтер 15 матчей, в которых забил 3 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что лучший бомбардир Копа Америка может стать игроком Шахтера.