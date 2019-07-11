Косьельни отказался ехать в предсезонный тур с Арсеналом

Защитник лондонского Арсенала Лоран Косьельни отказался ехать с клубом в предсезонный тур по США, сообщает официальный сайт Канониров.
В клубе выразили разочарованность действиями 33-летнего француза и заявили, что попытаются решить этот вопрос.
Get French Football News сообщает, что такое решение Косьельни связано с просьбой игрока в течение нескольких недель разорвать контракт ради перехода в клуб Лиги 1, откуда ему поступали предложения. О желании игрока покинуть клуб сообщалось ранее.
В предыдущем сезоне защитник провел за Арсенал 30 матчей, отметившись 3 голами. Француз пропустил первую часть сезона из-за травмы.
Арсенал завершил сезон 2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, оставшись без Лиги чемпионов.