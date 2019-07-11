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Барселона тайно представит Гризманна

Барселона тайно представит Гризманна
14:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Барселона после трансфера Гризманна проведет презентацию француза при закрытых трибунах.

Нападающий Антуан Гризманн, в случае перехода в Барселону, будет представлен в каталонском клубе на стадионе Камп Ноу без зрителей, сообщает Marca.

Это связано с заменой газона на стадионе, но в то же время в клубе явно не хотят повторения ситуации с презентацией Франки де Йонга, где публика выкрикивала об отставке президента Барселоны Бартомеу.

В данный момент каталонцы ищут финансы для выплаты клаусулы французского форварда в Атлетико, которая составляет 120 миллионов евро. У Барселоны с этим есть некие трудности из-за отсутствия договоренности с банками.

Напомним, что Матрасники осудили действия Барселоны, которая за спиной мадридцев тайно договорилась с нападающим о трансфере, и обязали француза явиться на сборы.

Сам Гризманн разочарован действиями Атлетико и готов сам выплатить клаусулу в размере 120 миллионов евро. Француз не явился в расположение команды перед началом предсезонной подготовки.

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за Атлетико, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

Барселона по итогам сезона выиграла Ла Лигу, но не добилась успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Атлетико финишировал на второй позиции в чемпионате Испании.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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