Пятов рассказал о возвращении Срны в Шахтер

Новости спорта: Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал возвращение в клуб многолетнего капитана Дарио Срны.

"Очень обрадовался, когда узнал, что Дарио Срна возвращается в Шахтер, и сразу его поздравил. Дарио – наша легенда, многолетний капитан. Поверьте, его опыт нам еще очень поможет.

Он уже тренер, в другом статусе. Если бы у хорватов было отчество, я бы его по отчеству называл. К Дарио всегда можно и за советом обратиться, и просто пообщаться. Также можно обсудить с ним какие-то вопросы, и он доложит их тренеру.

Обойти Дарио по количеству матчей за Шахтер? О, я ему сказал, что он рано закончил! Если серьезно, дай Бог, чтобы здоровье было. Я никогда не гнался за личными достижениями или рекордами", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.