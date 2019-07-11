Лукаку сообщил руководству МЮ о желании уйти из клуба

Новости спорта: Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

Источник утверждает, что футболист провел встречу с руководством "красных дьяволов", где заявил о желании уйти из команды.

Бельгийский форвард хочет продолжить карьеру в миланском Интере, который уже долгое время проявляет к нему интерес.

В минувшем сезоне Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что бельгийский форвард может покинуть Манчестер Юнайтед из-за конфликта с главным тренером клуба Оле-Гуннаром Сульшером. По информации СМИ, Интер хочет арендовать Лукаку с правом выкупа.