Колос будет проводить домашние матчи УПЛ на Оболонь-Арене

Новости спорта: Новичок УПЛ практически определился с домашним стадионом в первой части сезона.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин в интервью рассказал, где его команда будет проводить домашние матчи в УПЛ. По словам наставника, скорее всего, домашней ареной клуба из Коваливки в первой части сезона станет Оболонь-Арена.

«Определился ли Колос со стадионом, на котором будут проводиться домашние матчи? Скорее всего, это будет Оболонь-Арена», — цитирует Костышина sport-express.ua.

Работы на домашнем стадионе Колоса в Коваливке ведутся полным ходом — все ради того, чтобы поле было готово уже к следующему году.

«Началось ли строительство нового стадиона в Коваливке? Уже вырыт котлован, ведутся работы. Делается все, чтобы поле нового стадиона было готово к следующему году, имело дренажную систему и систему полива».

Также Руслан Костышин подробно рассказал о подготовке своей команды к старту в УПЛ.

«Первый этап подготовки к сезону прошел без травм и потрясений. Работа была насыщенной, а нагрузки серьезными. Занятия были направлены на восстановление физических кондиций, укрепление мышц и связок. Было много беговой работы»

«Второй этап продлится недолго — всего шесть дней. К 13 июля сыграем два контрольных матча — с Оболонью-Бровар и Николаевом. Также был запланирован спарринг с одной из иранских команд, прилетающих на тренировочный сбор в Украину, однако по нему нет пока подтверждения».

Новичками Колоса в это межсезонье стали три игрока, среди которых полузащитник киевского Динамо Евгений Смирный.

Сейчас Колос активно играет спарринги на сборах — в частности, клуб из Коваливки обыграл Кремень (2:1), а также проиграл Полесью (2:3).

По итогам минувшего сезона Колос финишировал на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, а в переходных матчах оказался сильнее Черноморца (0:0, 2:0).

Первый матч Колоса в рамках Премьер-лиги, в котором соперником подопечных Руслана Костышина выступит Мариуполь, состоится 31 июля.