МЮ нужен защитник Фиорентины

Новости спорта: Никола Миленкович может перебраться в Манчестер Юнайтед

Защитник Фиорентины Никола Миленкович может перебраться в Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, переговоры для МЮ по трансферу серба не обещают быть простыми. Фиорентина не собирается расставаться с основным защитником, и намерена сохранить его в своем составе.

Миленкович пополнил ряды Фиалок летом 2017 года перейдя из Партизана. В прошлом сезоне серб провел 37 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча.

Еще одним вариантом усиления центра обороны для Манчестер Юнайтед является защитник Лестера Харри Магуайр.

В это трансферное окно МЮ официально объявил о подписании контракта с защитником Кристал Пэлас Аароном Уан-Биссакой, а также приобрел полузащитника Суонси Даниэля Джеймса.

Минувший сезон Манчестер Юнайтед завершил на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а в Лиге чемпионов вылетел на этапе 1/4 финала от Барселоны.