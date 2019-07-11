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Эвертон включился в гонку за дорогостоящим форвардом Лилля

Эвертон включился в гонку за дорогостоящим форвардом Лилля
17:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Николя Пепе может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, поскольку в его услугах заинтересованы ряд европейских клубов.

Ивуарийский вингер Лилля Николя Пепе может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, поскольку в его услугах заинтересованы ряд европейских клубов.

Как сообщает The Telegraph, Эвертон попытается переманить 24-летнего нападающего на Гудисон Парк, тем самым усилив правый фланг атаки.

Примечательно, что в случае успешного согласования сделки, этот трансфер может стать рекордным для "ирисок". Пепе оценивается в 65 миллионов евро, однако Лилль требует за него не меньше 80 миллионов.

В прошлом сезоне Пепе сыграл за Лилль 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Помимо этого, нападающий стал игроком сезона французского клуба.

Отметим, что в услугах Пепе заинтересованы такие европейские гранды, как французский ПСЖ, миланский Интер и мадридский Атлетико, которые предложили за ивуарийца порядка 90 миллионов евро.

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ФК Эвертон, Футбол, ФК Лилль, Новости футбола, Николя Пепе.
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