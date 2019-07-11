Cборная Украины по пляжному футболу сыграет на Всемирных играх-2019

Новости спорта: В связи с изменением места проведения Всемирных пляжных игр-2019 сборная Украины по пляжному футболу автоматически квалифицировалась на турнир.

В связи с изменением места проведения Всемирных пляжных игр-2019 сборная Украины по пляжному футболу автоматически квалифицировалась на турнир, сообщает официальный сайт УАФ.

Вместо изначально запланированного места проведения в американском Сан-Диего Всемирные пляжные игры пройдут из-за финансовых причин в Катаре.

Однако, в Катаре нет национальной сборной по пляжному футболу, из-за чего на турнире освободилось одно место и его займет именно Украина, которая изначально должна была сражаться за проход на турнир в стыковом матче со сборной КОНМЕБОЛ.

На квалификации в Испании украинцы заняли пятое место, из-за чего и не смогли пробиться на турнир до этого напрямую.

На турнир помимо желто-синих квалифицировались Испания, Италия, Россия, Швейцария, Иран, Япония, ОАЭ, Сенегал, Марокко и Соломоновы острова.

Всемирные пляжные игры пройдут в Катаре с 12 по 16 октября.