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Аталанта улучшила предложение по Малиновскому

Аталанта улучшила предложение по Малиновскому
09:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец еще на шаг ближе к чемпионату Италии.

Клуб Серии А Аталанта вновь сделал попытку приобрести у бельгийского Генка украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Sky Sports Italia.

Согласно новой информации, Бергамаски сделали предложение суммой в 13,7 миллионов евро, а также 10% стоимости от будущей перепродажи украинца.

Этим предложением Аталанта ушла вперед в сравнении с еще одним претендентом на 26-летнего Малиновского — Сампдорией.

Поспособствовать переходу украинца в Серию А может покупка Генком 20-летнего румынского полузащитника Яниса Хаджи из Вииторула, который уже прибыл в Бельгию для прохождения медосмотра и подписания контракта, о чем вчера сообщил Sport.ro.

Из-за желания покинуть чемпионат Бельгии Руслан Малиновский не поедет на сборы с Генком и будет тренироваться индивидуально.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за бельгийцев 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

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ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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