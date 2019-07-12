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Шахов: Я перешел в Лечче из-за сборной Украины

Шахов: Я перешел в Лечче из-за сборной Украины
10:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Евгений хочет находиться во внимании Андрея Шевченко.

Украинский полузащитник Евгений Шахов впервые прокомментировал переход из греческого ПАОКа в итальянский Лечче.

"После проведенного времени в ПАОКе, я решился на новый вызов, а Лечче - интересный проект, и я хотел выступать в Серии А.

Чемпионат Италии - один из важнейших чемпионатов планеты. Я поговорил с разными людьми, которые играли там, и они отметили, что тут высокоуровневый футбол.

Сборная Украины стала одной из причин моего трансфера в Лечче. Теперь я буду больше на виду у главного тренера Андрея Шевченко", - цитирует 28-летнего игрока Pianeta Lecce.

Отметим, что хавбек в 40 матчах за ПАОК записал в актив пять голов и два ассиста.

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Футбол, ФК ПАОК, Евгений Шахов, ФК Лечче, Новости футбола.
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