ФИФА ужесточила наказания за расизм в футболе

Новости спорта: Отныне подобные нарушения будут караться в два раза строже.

Международная федерация футбола (FIFA) решила удвоить минимальное наказание для футболистов или официальных лиц за проявления расизма и прочей дискриминации, сообщает Sky Sports.

Отныне, наименьший запрет, который может получить игрок в случае проявления расизма — отстранение на 10 матчей (ранее — 5).

Помимо этого, дисциплинарный кодекс организации потерпел изменения, касающиеся дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации.

Если болельщики каких-то команд будут замечены в проявлениях расизма, то первым наказанием для клубов станет закрытие стадиона и штраф суммой не менее, чем в 18 тысяч евро.

Изменения приняты после работы с группой FARE, занимающейся мониторингом дискриминации в футболе и вступят в силу на следующей неделе.