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Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля

Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля
10:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Менеджер "красных" призывает не ждать громких покупок.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не стоит болельщикам ожидать, что его клуб будет сильно активен в текущее трансферное окно.

"Мы посмотрим, что сможем сделать, но я не думаю, что это будет самое большое трансферное окно за все время".

"Окно закрывается 8-го августа? У всей Европы была идея закрыть окно раньше, и единственной страной, которая сделала это, была Англия. Таким образом, мы закрываем все сделки за три недели до других", — сказал Клопп Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может вернуть в свой состав полузащитника Барселоны Фелиппе Коутиньо, который не сумел найти свою игру в каталонской команде.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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