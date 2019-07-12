Пиварич обратился к фанатам Динамо

Новости спорта: Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о периоде реабилитации после травмы и подготовке к новому сезону.

Хорватский защитник получил тяжелую травму из-за которой пропусти вторую часть сезона.

"Сейчас хорошо, все нормально. Доволен тем, что готов к работе, тренируюсь с командой. Колено не беспокоит, это самое важное. Восстановление — это психологически очень тяжело. Работал много каждый день в Загребе в одной из клиник. Рад, что восстановился и готов к играм", — рассказал Пиварич пресс-службе Динамо.

"Самое главное, что восстановился и начал играть. В своем первом матче отыграл 30 минут. Думаю, в следующем будет немного больше, 45 минут, к примеру. Но еще поговорим с тренером".

За время лечения Пиварича, Виталий Миколенко застолбил за собой место в старте Динамо.

"Любая конкуренция — это хорошо. Всегда надо лучше тренироваться, играть. В каждой команде на каждой позиции должно быть по два хороших игрока. Поздравляю Виталия, он очень хорошо отыграл сезон. Он молодой игрок, начал играть за сборную".

Под конец интервью Пиварич обратился к болельщикам.

"Верьте в нас. В новом сезоне мы будем чемпионами".