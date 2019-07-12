Ювентус должен в ближайшее время объявить о трансфере Де Лигта

Новости спорта: Бьянконери практически договорились с Аяксом.

Ювентус в ближайшее время должен объявить о переходе защитника Аякса Маттейса Де Лигта, передает Corriere dello Sport.

По данным источника, бьянконери заплатят амстердамскому клубу 67 миллионов евро плюс бонусы. Аякс планирует получить за Де Лигта не менее 75 миллионов евро.

Напомним, что Ювентус уже согласовал с 19-летним защитником условия личного контракта. Де Лигт подпишет 5-летнее соглашение со Старой синьорой и будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Де Лигтом интересовались многие клубы Европы, включая Барселону, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Барселона долгое время считалась фаворитом на подписание защитника Аякса, однако переговоры между клубами и представителями футболиста так и не увенчались успехом.

В минувшем сезоне Де Лигт принял участие в 55 матчах Аякса, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Он помог амстердамцам добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ювентус по итогам прошлого сезона в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии, но проиграл в полуфинале Кубка Италии Аталанте и в четвертьфинале Лиги чемпионов Аяксу.