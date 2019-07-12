Ярмоленко прокомментировал свое возвращение на поле

Новости спорта: Украинский вингер восстановился после травмы.

Нападающий сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел первый матч после долгого восстановления, выйдя на замену в товарищеской встрече с австрийским Альтахом (3:2).

Этот поединок стал первым для украинца с конца октября прошлого года. Тогда Ярмоленко получил серьезную травму и проходил длительный реабилитационный период.

В матче с Альтахом Андрей вышел в начале второго тайма и помог своей команде одержать победу.

"Счастлив вернуться на поле!!! Продолжаю работать", - написал Ярмоленко в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко в стане "молотобойцев". Также Андрей взял себе 7-й номер в английской команде.