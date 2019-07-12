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Звездный форвард хочет покинуть Шахтер

Звездный форвард хочет покинуть Шахтер
13:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Донецкий клуб должен договориться с испанцами.

Как сообщает La Opinion De Malaga, форвард донецкого Шахтер Густаво Бланко-Лещук делает все возможное, чтобы организовать свой трансфер в Малагу.

Футболист в прошлом сезоне защищал цвета этого клуба, но не сумел с ними выйти в Примеру.

Бланко-Лещук сейчас проходит предсезонный сбор вместе с Шахтером, на котором даже забил один гол. Тем не менее, в команде есть еще четыре игрока, претендующие на место единственного форварда — Мораес, Кайоде, Сикан и Дентиньо. Аргентинец понимает, что не является фаворитом в этой борьбе и хочет вернуться в Малагу.

Контракт форварда с Шахтером рассчитан еще на год, а потому "горняки" намерены продать игрока, а не отдавать в аренду, как того хочет Малага. Команды продолжают переговоры по возможному трансферу.

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ФК Шахтер, ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Густаво Бланко-Лещук.
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