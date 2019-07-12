Барселона интересуется дорогостоящим форвардом Интера

Новости спорта: Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов Барселоны.

Нападающий сборной Аргентины и Интера Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщил агент футболиста Альберто Яке в интервью Goal.com.

По информации источника, боссы каталонского клуба внимательно следят за прогрессом 21-летнего аргентинца и планируют активировать его клаусулу, которая составляет 112 миллионов евро.

"Барселона действительно интересуется Лаутаро. Конкретных звонков мы не получали, но мы знаем, что они внимательно за ним следят. Лаутаро нравится Барселоне, и это правда", - заявил агент Мартинеса.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. На Кубке Америки Лаутаро в четырех поединках отметился двумя мячами.

Ранее сообщалось, что Барселона выплатила Атлетико отступные за Гризманна.