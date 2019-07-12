Лион представил новичка Андерсена

Сегодня «Лион» официально объявил о подписании контракта с 23-летним датским защитником. Презентация игрока состоится сегодня.
Подробности сделки не разглашаются, однако, по слухам, подписание Андерсена обошлось «Лиону» в 25 млн евро плюс бонусы.
Подписание Андерсена прокомментировал спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано:
Velkommen Joachim Andersen !#UnispourRugir pic.twitter.com/fOj4zfzwjH
— Olympique Lyonnais (@OL) 12 июля 2019 г.
«Андерсен – невероятный игрок. Его тактические способности и игровые качества нам помогут».