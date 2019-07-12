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Лион представил новичка Андерсена

Лион представил новичка Андерсена
22:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Французский Лион усилился датским защитником Йоакимом Андерсеном, который защищал цвета Сампдории.

Сегодня «Лион» официально объявил о подписании контракта с 23-летним датским защитником. Презентация игрока состоится сегодня.

Подробности сделки не разглашаются, однако, по слухам, подписание Андерсена обошлось «Лиону» в 25 млн евро плюс бонусы.

Подписание Андерсена прокомментировал спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано:

Лион повесил ценник на Фекира

«Андерсен – невероятный игрок. Его тактические способности и игровые качества нам помогут».

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ФК Лион, Футбол, Лига 1, Йоаким Андерсен.
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