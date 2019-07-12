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Хочолава отказался от Чемпионата Франции ради Шахтера

Хочолава отказался от Чемпионата Франции ради Шахтера
17:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта: Донецкий Шахтер сохранил своего центрального защитника Давида Хочолаву.

Сегодня стало известно, что «Тулуза», финишировавшая в минувшем розыгрыше чемпионата Франции на 16-м месте, интересуется центральным защитником «Шахтера» и сборной Грузии Давидом Хочолавой.

По нашей информации (sport.ua - ред.), французский клуб действительно контактировал с представителями Хочолавы для того, чтобы прощупать почву на предмет возможного перехода. Однако до конкретного предложения «Шахтеру» дело не дошло из-за того, что 26-летний грузин не выразил особого желания перебираться в чемпионат Франции.

Вероятнее всего, «Тулуза» предпочтет подыскать иные варианты на рынке, но не исключено, что если их не будет, то вернется к переговорам по Хочолаве.

Защитник Шахтера попал в сферу интересов французского клуба

В минувшем сезоне Давид Хочолава был ключевым защитником «горняков», проведя 25 матчей в УПЛ и отличившись 2 голами.

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ФК Шахтер, УПЛ, Сборная Грузии, ФК Тулуза, Давид Хочолава.
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