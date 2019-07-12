Зидан бросил Реал на сборах и улетел Мадрид

Новости спорта: Зинедин Зидан неожиданно покинул расположение Реала на сборах и вернулся в Мадрид.

Французский наставник Зинедин Зидан покинул предсезонный сбор мадридского «Реала» в канадском Монреале по личным причинам и срочно отправился в Мадрид.

Пока не оглашены причины возвращения Зидана в испанскую столицу. Информация была обнародована, когда мадридский клуб начал третий день работы на учебно-тренировочном сборе в Монреале.

Руководить «Реалом» поручено помощникам Зизу, Дэвиду Беттони и Хамиду Мсаиди. Внезапная поездка Зидана в Мадрид не позволит ему встретиться с боссами клуба Флорентино Пересом и Хосе Анхелем Санчесом, которые прилетят в Канаду в воскресенье, чтобы завершить трансферы команды на следующий сезон.

В июле в рамках Международного кубка чемпионов мадридский «Реал» сыграет против мюнхенской «Баварии» (20 июля), лондонского «Арсенала» (23 июля) и мадридского «Атлетико» (26 июля).