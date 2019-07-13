Синиша Михайлович борется с серьезной болезнью

Новости спорта: Специалист рассказал, как борется с недугом.

Главный тренер итальянской Болоньи Синиша Михайлович рассказал о том, что борется с серьезной болезнью. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.

"Когда я узнал что болен - я был очень сильно ошарашен. Мужчины тоже плачут и я проплакал несколько дней. Это очень агрессивная болезнь, но ее можно победить. Я буду биться, нас ожидает ожесточенный бой.

Эта битва для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня будет победной. Держу пари, вы в последнюю очередь подумали бы обо мне как о человеке, который может заболеть. Я держу себя в форме, не чувствую ни усталости, ни боли. Все было нормально.

Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. И если я, как публичная личность, смогу пройти через это, то надеюсь, что помогу другим проверить себя и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был абсолютно здоров во всех отношениях, но все же я здесь.

Надеюсь, что после того, как выиграю эту битву, я смогу обсудить это со всеми вами, обещаю. Мне пришлось бороться за все самому. Теперь я буду бороться и с этим", — сказал Михайлович.

Напомним, ранее сообщалось, что Михайлович может покинуть Болонью из-за серьезной болезни.