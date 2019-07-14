Кополовец: Коноплянка приедет в Минай

Новости спорта: Михаил Кополовец ждет в своем клубе 29-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

Спортивный директор закарпатского «Миная» Михаил Кополовец ждет в своем клубе 29-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

«Я считаю, что Женя как футболист еще не раскрылся в Европе на сто процентов. Потенциал у него — шикарный. Очень жаль, что в Германии он немного приугас. Но посмотрите, насколько ярко Коноплянка выглядит в сборной! Реально классный футболист. Не могу понять, в чем его проблема. Хотя в «Севилье» он мне очень нравился. Возможно, стоит поменять немецкий чемпионат, где много мощности, на Италию, например.

В «Минай» он приедет однозначно — я с ним общался на эту тему буквально неделю назад. «Мишаня, Не спеши меня списывать. Я приеду, но дай еще поиграть». Ему же сейчас только 29. Он еще может подписать хороший контракт. А «Минай» тем временем, возможно, выйдет в высшую лигу», — отметил Кополовец.