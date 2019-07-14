Неймар рассказал о лучшем моменте своей карьеры

Новости спорта: Неймар признался, что никогда не испытывал подобных чувств, как после шестого гола Барселоны в ворота ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый яркий момент в футболе.

По словам игрока, в его карьере было два самых памятных эпизода и один из них - это камбэк Барселоны в матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов сезон-2016/17.

"Лучший момент в футболе? У меня их два. Первый - победа на Олимпийских играх с Бразилией, а второй - камбэк с Барселоной против ПСЖ. Те чувства, которые мы пережили после шестого гола... Я никогда не испытывал ничего подобного, это было невероятно. Мы все сошли с ума после этого! Мне кажется, что это было лучшее чувство для всех нас", - сказал Неймар в интервью Oh My Goal.

Ранее сообщалось, что Неймар вернется в расположение ПСЖ 15 июля. Но клуб уже успел его оштрафовать за неявку к началу предсезонной подготовки.