Дембеле отказался от перехода в Баварию

Новости спорта: Чемпионы Германии выходили на Усмана Дембеле, однако игрок не захотел покидать "Барселону". Ранее мюнхенцам также отказал и Лерой Сане.

"Бавария" продолжает поиски нового вингера после того, как клуб в одночасье покинули Арьен Роббен и Франк Рибери.

По информации Bild, чемпионы Германии выходили на Усмана Дембеле, однако игрок не захотел покидать "Барселону". Ранее мюнхенцам также отказал и Лерой Сане.

Дембеле связан контрактом с "Барсой" до 2022 года. В минувшем сезоне француз отметился 14 голами и 9 ассистами в 42 матчах в футболке "блаугранас".

Из вингеров в "Баварии" на данный момент числятся лишь Серж Гнабри, Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис. Также на краю может сыграть Томас Мюллер.