Украинский форвард может стать одноклубником Морозюка

Новости спорта: Адеринсола Эсеола может перебраться из Казахстана в Турцию.

По информации казахстанского ресурса SPORTINFORM, турецкий Ризеспор заинтересован в усилении атакующей линии команды украинским форвардом Кайрата.

Эсеола на данный момент занимает лидирующую строчку в списке лучших бомбардиров казахстанской Премьер-лиги, забив уже 11 мячей в 18 матчах. Сообщается, что руководство Кайрата не намерено расставаться с игроком, как минимум до тех пор, пока команда продолжает борьбу в Лиге Европы.

Ризеспор ранее потерял своего главного форварда Ведата Мурики. Косовар перебрался в другой турецкий клуб Фенербахче. Именно его должен заменить Эсеола.

Напомним, что Ризеспоре выступает другой украинец — Николай Морозюк, который перебрался в клуб на постоянной основе после полугодичной аренды во второй части прошлого сезона.