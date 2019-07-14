Хамес может продолжить карьеру в Атлетико

Новости спорта: "Матрасники" могут перехватить плеймейкера у "Наполи".

"Атлетико" Мадрид может совершить сенсационный трансфер, подписав полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщаетMarca.

Долгое время колумбийца вел "Наполи" и воссоединение Хамеса с Карло Анчелотти на "Сан-Паоло" виделось неизбежным. Однако клубам так и не удалось прийти к консенсусу по поводу стоимости игрока.

"Реал" запрашивал весьма скромные по нынешним меркам 42 миллиона евро за своего игрока, однако президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис все равно пытался сбить цену и заявил, что переключится на другие цели, если королевский клуб не снизит стоимость игрока.

Эти слова не понравились Хамесу, с которым также связывались из "Атлетико". Сам игрок с радостью принял бы приглашение Диего Симеоне, что позволило бы ему остаться в Мадриде. Однако в "Реале" надеются продать Хамеса куда-угодно, но только не в "Атлетико".

Ранее летом из "Реала" в "Атлетико" уже перебрался Маркос Льоренте за 30 миллионов евро. Также "матрасники" недавно подтвердили, что выкупят у "Челси" выпускника "сливочных" Альваро Морату после окончания сезона.